قبل طرحها بالأسواق.. ضبط سيارة محملة بطن دواجن نافقة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، تكثيف الحملات التموينية للمرور على الأسواق والمحال العامة والمجمعات بمركز ومدينة بيلا، للتأكد من توافر السلع وجودتها والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات.

وخلال المرور تم الاشتباه في سيارة نصف نقل، وبعد مطاردتها وضبطها تبين أنها محملة بطن دواجن نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتي كان من المُقرر إعادتها للمجزر لإعادة تجهيزها وتغليفها ثم طرحها فى الأسواق، وحُرر محضر بالواقعة، وضُبطت الكمية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، وذلك فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، برئاسة أحمد إسماعيل، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي.