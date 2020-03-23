المصري مكتشف "ميرس" يطالب بتطبيق تجربة الصين في العلاج بـ"فافيبيرافير"

قال الدكتور محمد زكي، أستاذ بقسم الميكروبيولوجي في كلية طب عين شمس، ومكتشف فيروس ميرس عام 2012، إن فيروس كورونا، ضمن 7 فيروسات من عائلة واحدة، منهم 4 لا يتسببون في مشكلات صحية كبيرة، ولكن الثلاثة الآخرين يسببون في مشاكل صحية كبيرة، وهما السارس وكورونا وميرس.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أننا يجب أن نطبق تجربة الصين في تعاملها مع فيروس كورونا، موضحا أن الصين استخدمت عقار "فافيبيرافير" وأجازوا استعماله، حيث استخدمه 70 مريضا وتعافوا من كورونا بينما أكدت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا يحسن نسبة من المرضى ومكافحة الفيروس.

وأشار "زكي"، إلى أن كورونا سريع الانتشار وبعض الأبحاث أشارت إلى أنه يمكن انتقاله عبر الهواء مثل الإنفلونزا الموسمية، "لو واحد عطس على إزازة أو جسم معدن الفيروس بيقعد حتى 72 ساعة، الوقاية والنظافة عاملان مهمان لعدم نشر الفيروس".