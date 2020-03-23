محافظة القاهرة تواجه كورونا بحملة "دي معركتنا.. ولازم ننتصر"

أطلقت محافظة القاهرة حملة توعوية بالتعاون مع مؤسسة "ميديا توبيا"، تحت شعار "دى معركتنا ولازم ننتصر"، وذلك للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الحملة كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية الفرد والآخرين من خطر الإصابة، من خلال لوحات إعلانية إرشادية في كافة أنحاء المحافظة، وفيديو توعوي يعرض على الشاشات العملاقة؛ وذلك لمنع انتشار الفيروس في هذا التوقيت الحرج.

وتقوم الحملة على الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.