"تلاجة الخير".. مبادرة شبابية لتوفير الطعام مجانا للمحتاجين في الأقصر

ابتكرت مجموعة شبابية في محافظة الأقصر، مبادرة "ثلاجة الخير"، وتهدف إلى توفير الطعام الزائد من جانب أهالي قرى ومراكز المحافظة، وتوصيله للمحتاجين والفقراء الذين قد يصل فيهم حد من لا يجد قوت يومه خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة اجتياح فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشاره.

المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توفير ثلاجة أو أكثر بقرية العشي، الواقعة بمركز الزينية، شمال الأقصر، تستقبل خلالها كل الطعام الزائد من أهل القرية وتخزينه بالثلاجة وتوفيره للمحتاج بالمجان دون أخذ أي مقابل منه.

فكرة المبادرة جاءت في البداية لمجموعة من الأصدقاء مهتمين بمجال العمل الخيري ولا ينتمون لأي جمعية أو مؤسسة خيرية قرروا تنفيذ تلك الفكرة لمساعدة المحتاجين وذوي الدخول المادية الضعيفة عبر توفير الطعام الذي يحتاجونه بالمجان دون مقابل من خلال تخزين الطعام الزائد لدى باقي المواطنين بدلا من إلقائه في القمامة أو تلفه.

الفكرة لاقت قبولا كبيرا من جانب المواطنين بالقرية، الأمر الذي دفع بالجروب القائم على المبادرة ضرورة تنميتها وجعلها تجوب أنحاء المحافظة ككل حتى لا يبقى في الأقصر بيت يخلو من طعام، متمنية تعميم التجربة.

المستضيفين للثلاجة القرية- رحبوا كثيرا بالأمر وشاركوا بكثافة في ملء الثلاجة بالطعام الزائد عن حاجتهم، ليس ذلك فحسب، بل تنوعت المأكولات ما بين "حلو وحادق" ونواشف ومقرمشات وأطعمة كثيرة الأنواع مما يجعل الغرض من الثلاجة يفي بجميع الاحتياجات.

القائمون على "ثلاجة الخير" أكدوا أنها ستعمل على طرد جوع البطون وتساهم في المشاركة في قضاء جانب من حوائج الناس، كما أنه مع قدوم شهر رمضان سيتم استخدامها في توجيه وجبات من الطعام المتوفر بداخلها لعمال النظافة مساهمة في مرورهم لتلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

كما أن تلك الفئة من العمال سيوكونوا أول المدعومين من المبادرة لأنه فضلا عن معاناتهم من دخولهم الضعيفة بالإضافة إلى عدم قدرتهم على مجابهتهم ارتفاع أسعار السلع الذي يشهده شهر رمضان كل عام إثر تكالب المواطنين على تخزين كميات كبيرة من السلع.