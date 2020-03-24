دول "G20" تتفق على وضع خطة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "G20"، على وضع خطة عمل اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الأمانة العامة السعودية المسؤولة حاليا عن فعاليات "G20"، في بيان صدر عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في المجموعة، أنهم اتفقوا على "مراقبة تطورات جائحة فيروس كورونا عن كثب" بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.

واتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية كذلك، حسب البيان، على وضع "خطة عمل مشتركة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تتضمن إجراءات انفرادية وجماعية.

كما بحثوا، حسب البيان، دور صندوق النقد والبنك الدوليين وجهات الأقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وتطرقوا أيضا إلى مسألة التحضير لقمة افتراضية لزعماء مجموعة "G-20" للدول الصناعية الكبرى "خلال أيام قليلة"، لكن البيان لم يذكر أي موعد محدد لهذه المحادثات المرتقبة.