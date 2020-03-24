تطهير دير المحارب ومعبدي حتشبسوت وهابو غرب الأقصر

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه جرى الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التي تستهدف المنشآت الحكومية والعامة.

وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر أنه جرى الانتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتي تضمنت كل من دير الراهبات ودير المحارب ومعبدي حتشبسوت وهابو بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، كذلك جرى تطهير مقر الشهر العقاري والتضامن الاجتماعي كما جرى تطهير وتعقيم عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وأشار إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشأت كافة وفقا لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك لضمان انحسار الفيروس وعدم انتشاره.