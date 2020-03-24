سميرة سعيد: "واقع مجنون" تنبأت بالظروف العصيبة التي نمر بها

كشفت الفنانة سميرة سعيد، أنها تنبأت بما يحدث في العالم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أغنيتها الجديدة "واقع مجنون".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن أغنية واقع مجنون كانت قد سجلتها منذ فترة، ولكن مع انقلاب العالم مع تفشي وباء كورونا، رأت أن موعد طرحها قد حان.

وأشارت إلى أنها تنبأت بما يحدث في العالم في الأغنية من أن الخير بيقل والبحر سيكون فاضي.

وشددت على أن الشاعر بهاء الدين محمد أبدع في كتابة كلمات الأغنية قائلة: "أرسلت لـ بهاء لحنا من أشرف سالم، فكتب عليه كلمات من أروع ما كتب".