مسؤولو الأقصر يتابعون التزام المحال بقرار الغلق تجنبا لانتشار كورونا

في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قام نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالمرور الميداني في أنحاء مختلفة بمدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بالقرار.

شملت الجولة شوارع ميدان أبوالحجاج، ومحطة السكة الحديد، وميدان صلاح الدين، والتليفزيون، وسان جوزيف، وخالد بن الوليد، والقراريش، ومنطقة شرق السكة، وسيالة بدران.

وتابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة، مدى توافر السلع الأساسية بالمتاجر المخصصة لبيع السلع الضرورية التي لا يشملها قرار الغلق، كما تأكد من توافر المهام الطبية داخل الصيدليات.

كما استمع عبد القادر إلى عدد من المواطنين، ومناقشتهم حول مدى تفهمهم للإجراءات والقرارات التي اتخذت بهدف الحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم لتلك الإجراءات والتزامهم بالتعليمات التي تهدف إلى حماية صحة المواطنين.