"عشيقها رماها بعد علاقة مُحرمة".. تفاصيل العثور على جثة سيدة بدمياط

كشفت مباحث دمياط برئاسة اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، ملابسات مصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها في ظروف غامضة والعثور على جثمانها في القمامة بالشارع، حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط، ضم العميد هشام رشاد رئيس مباحث دمياط، والعقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث الجنائي.

كان بلاغ قد تلقاه قسم ثاني دمياط يفيد بالعثور على جثة لفتاة بأرض فضاء داخل الكتلة السكنية بشط جريبة دائرة القسم، حيث توصلت جهود فريق البحث من خلال النشر وفحص حالات الغياب إلى تحديد شخصية المجني عليها، حيت تبين أنها تدعى "ش.م .أ" 23 عاما، ارتبطت مؤخرا بعلاقة غير شرعية بالمدعو "عمرو.م.ق"، 30 عاما، نجار، ومقيم بدائرة ثاني دمياط، حيث توجهت إليه في مسكنه حيث ظلت معه حتى فارقت الحياة عقب تعاطيهما المواد المخدرة وممارسة العلاقة غير الشرعية، حيث تخلص منها في مكان العثور على الجثة، وتم ضبط المتهم واعترف تفصيلا بالواقعة وحُرر محضر رقم 3433 إداري قسم ثاني دمياط لسنة 2020م.