غلق أسواق صفط اللبن وكفر طهرمس لمواجهة كورونا

رفعت أجهزة حي بولاق الدكرور جميع الإشغالات من سوق الثلاثاء بمنطقة صفط اللبن بشارع ترعة عبدالعال 2 وأغلقت مجمع أسواق كفر طهرمس، وما زال العمل جاريا حتى صباح اليوم بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف اللواء إيهاب رشاد مكاوي رئيس حي بولاق الدكرور، لإزالة الأسواق وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه ومتابعة تنفيذ القرار والتأكد على عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وأكد رئيس الحي أنه تم توعية المواطنين بنطاق الحي بنسبة الضرر التي تتسبب في انتشار الأمراض بسبب الازدحام بمساعدة شرطة المرافق بالحي وقوات الأمن وشرطة قسم بولاق الدكرور والإشغالات.

وكان محافظ الجيزة قرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.