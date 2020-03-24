وزير البترول يدعم تطوير الكوادر البشرية في شركات صيانة المشروعات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: "دعم شركات صيانة المشروعات البترولية المتخصصة والاستثمار في بناء كوادرها البشرية يحقق أهدافا حيوية لقطاع البترول في مقدمتها زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول والمعدات، فضلا عن تحقيق الأمن والسلامة بالمنشآت والمواقع الإنتاجية"، موضحا أن برامج الصيانة المستمرة تعد ركنا أساسيا لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال الصيانة البترولية تحقق استفادة كبيرة للقطاع وتلبي احتياجاته من أعمال الصيانة المتخصصة بسرعة وكفاءة.

وأَضاف الملا أن أداء هذه الشركات وتطبيقها لأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، حقق سمعة متميزة لها إقليميا وأدى لنجاحها في اقتحام أسواق جديدة بالدول العربية والأفريقية، يدعمها في ذلك خبراتها العريضة وكوادرها المؤهلة.

وأوضح المهندس محمد شيمي رئيس شركة صان مصر خلال أعمال الجمعية، أن نتائج الخطة الاستراتيجية 2019-2021، تتماشى مع استراتيجية قطاع البترول لتحقيق التميز والاستدامة والتحول الرقمي لرفع كفاءة البنية التحتية لكافة عمليات الشركة، مشيرا إلى أن عام 2019 شهد تنوعا في الأعمال وتوقيع اتفاقيات جديدة للشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يؤدى إلى دعم قطاع البترول فنيا وتكنولوجيا وفقا لأعلى المستويات، بالإضافة إلى إبرام تعاقدات جديدة والفوز بمناقصات في مجالات عقود الصيانة الشاملة وصيانة المنشآت والصيانة البحرية والتوربينات وأعمال الورش والتطوير والخدمات التخصصية والدعم الفني للمشروعات.

ولفت رئيس صان مصر إلى نجاح الشركة على المستوى المحلي خلال عام 2019 في إنجاز عدد كبير من المشروعات بقطاع البترول والغاز من أهمها إنشاء محطة الضواغط بمشروع تنمية حقل دسوق للغاز الطبيعي واستكمال محطة ضغط الغاز في مرحلتها الثانية بحقل فارسكور التابع لشركة الوسطاني للبترول، كما انتهت من أعمال إحلال واستبدال ببعض منصات الإنتاج البحرية بحقول جابكو بخليج السويس إلى جانب تحديث أنظمة التحكم لعدد من التوربينات ببعض مواقع انتاج جابكو وبترول بلاعيم وجنوب الضبعة.

و أشار إلى ما حققته الشركة خارج مصر حيث استطاعت خلال عام 2019 أن تتوسع في أنشطتها بالعراق والأردن وترسيخ تواجدها في السوق الأفريقي من خلال دولة أنجولا وكذلك في الجزائر، لافتا إلى فوز صان مصر بمناقصات عقود أعمال الصيانة الشاملة لمواقع إنتاج شركة إيني الإيطالية بشركة نفط البصرة في حقول الزبير لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى أعمال إضافية لصيانة وتشغيل محطات الضغط والقوى الكهربائية وأعمال التشغيل والتحكم بمحطات الإنتاج، وكذلك عقد أعمال صيانة المعدات، وتطوير وتجديد وحدة إنتاج مياه الشرب بمحطة مياه البرجسية والبرادعية بمحافظة البصرة بطاقة 4 آلاف متر مكعب في الساعة بمنطقة الزبير، وتصميم و توريد وتركيب وحدة مماثلة بمحطة مياه البراديعية بمحافظة البصرة بطاقة 8 آلاف متر مكعب في الساعة.

کما أوضح أن صان مصر فازت بعقد جديد في الأردن لأعمال رفع وصيانة السفن العابرة لمشروع إنشاء المنزلق البحري بميناء العقبة الجديد، بالإضافة إلى عقد تشغيل وصيانة محطة كهرباء بمصنع إنتاج البوتاس بالتعاون مع شركة سيمنس لمدة عشر سنوات كما نجحت الشركة للعام الخامس بالاستمرار فى تقديم الدعم الفني لصيانة مصنع الغاز المسال لصالح شركة بترومار سايبم في أنجولا، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل برامج الصيانة المتخصصة بحقل حاسي مسعود التابع لشركة سوناطراك في الجزائر.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر) بحضور المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات وعدداً من قيادات القطاع .