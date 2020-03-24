تفعيل "فوري" و"واتس آب" لسداد فواتير المياه وتسجيل القراءات في الشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفعيل خدمتي "فوري" لسداد فواتير مياه الشرب، و (واتس آب) على الرقم (01030800683) لتسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق إرسال صورة واضحة للعداد مبين بها القراءة والاستهلاك الحالي.

وأشار الغيطي، إلى أن خدمة التحصيل "فوري" أتاحت للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ شركة فوري المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية (My Fawry ).

وأكمل: "سيجري سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية مع قرب تفعيل السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلي".