الأحد.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة بسوهاج

أكدت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبناء على قرر وزير القوي العاملة بصرف منحة استثنائية بملبغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم مسجل في إدارات العمالة غير المنتظمة، فقد أنهت المديرية إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بسوهاج، وذلك لعدد 3868 عامل غير منتظم بإجمالي مبلغ مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه.

وقالت إن المنحة الاستثنائية تستحق الصرف من يوم 29 مارس الحالي وحتي 27 أبريل القادم، ويتم صرفها من أي مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

وأضافت أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة والغير مسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة فإن وزارة القوي العاملة خصصت موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه، حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي للوزارة .