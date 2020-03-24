"أبو ليمون" يطلب تكثيف لجان متابعة القادمين من الخارج لمواجهة كورونا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم والتأكد من الالتزام بالمنازل دون الاختلاط بالأخرين، للتأكد من عدم إصابتهم وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل والتعاون مع وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن وتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح عمل اللجان بالمرور على المنازل القاطن فيها الوافدين من الخارج لحين إنتهاء فترة حضانة الفيروس، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

والجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وأصدر قرارا رقم (637 ) لسنة 2020 بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الأطباء المتخصصين وممثل من التضامن الاجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات .

كما ناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن اية حالات اشتباه للتعامل الفورى معها حفاظاً على صحة المواطنين ويتم الإبلاغ عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية: ( 2222035 - 2224899 - 2239804)