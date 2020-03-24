بسبب الميراث.. ضبط المتهمين بتهشيم رأس مسن في الإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن القبض المتهمين بالاعتداء على مسن وتهشيم رأسه في محاولة لقتله باستخدام "شومة" وسلاح أبيض، وتبين أن أحد المتهمين قريب زوجته الأولى وتربص له أمام منزله وهشم رأسه.

واعترف المتهم الذي يرتبط بصلة قرابة بزوجة المجنى عليه السابقة أنه كان يحاول قتله بسبب خلافات على الميراث.

تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مُسن، مقيم بدائرة القسم مصاب بكسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه.

وأقرت زوجة المجنى عليه بأنه في أثناء تواجدها بشقتها وحال عودة زوجها من الخارج تناهى إلى سمعها أصوات خارج باب شقتها وباستطلاعها الأمر وجدت زوجها ملقى أمام الشقة وبه الإصابات المُشار إليها، وعُثر بمكان الواقعة على قطعة سلاح أبيض "سكين" .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية تحديد مرتكبي الواقعة (ابن شقيق زوجة المجنى عليه، وعاطل لهما معلومات جنائية مقيمان بذات العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بعقده العزم على قتل المجنى عليه وزوجته لسابقة وجود خلافات عائلية حول الميراث، وفي سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهم الثاني، وأعدا سلاح أبيض "سكين" المعثور عليه بمحل الواقعة وكذا عصا خشبية "شومة".

بمواجهة المتهم الثانى بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيدها وقرر باقتصار دوره على مراقبة وتأمين محل الواقعة حال قيام المتهم الأول بتنفيذها، تم بإرشاد المتهم الأول ضبط العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملوثة بالدماء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.