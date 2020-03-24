خروج قطار ركاب عن القضبان في الدقهلية دون إصابات

خرج قطار ركاب، اليوم، عن القضبان في المنطقة بين "شربين وبلقاس" أمام قرية بسنديلة بمحافظة الدقهلية، دون حدوث إصابات.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بخروج قطار عن القضبان أمام قرية بسنديلة.

انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن القطار رقم 3844 خرج عن القضبان واصطدم بالرصيف وحدثت به بعض التلفيات.

وأكد شهود العيان أن القطار خرج عن القضبان، واصطدم بالرصيف، وتسبب في حالة من الفزع بين المواطنين الذين هرعوا من مكان الحادث، وتبين عدم وجود أي خسائر بشرية في الحادث.