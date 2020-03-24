"خير دمياط" تتعاقد على شراء 3 أجهزة تنفس صناعي لمساعدة مرضى كورونا

نفذت جمعية "خير دمياط" حملة تبرعات لشراء ثلاث أجهزة تنفس صناعي للمساعدة في تجهيز المستشفيات العامة وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، وتم تجميع المبلغ المطلوب، والتعاقد علي توريد الثلاث أجهزة بالفعل.

ومن المقرر التنسيق مع المستشفيات العامة لوضع الأجهزة في غرف الرعاية المركزة لتدعم الأجهزة الحالية. كما أطلقت الجمعية حملة إطعام للمحتاجين وخصصت رقم هاتف للحملة بغرض المساعدة على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة من أثار انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن جمعية خير دمياط هي جمعية ناشطة في العمل الخيري في دمياط منذ 2010 وهي مرخصة وتعمل تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط وحاصلة على صفة النفع العام من محافظة دمياط.

على صعيد أخر، شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة جديدة على الكافيتريات الموجودة بمنطقة المستشارين وجربي الصيادين والشيخ ضرغام الجديدة، وذلك بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق لمتابعة حظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة والكافيتريات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وتم مصادرة 11 شيشة بالحملة من الأماكن المذكورة، وجاري استمرار الحملات حفاظًا على صحة المواطنين .