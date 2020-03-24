استمرار حملات تطهير الفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ

تواصل غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملات التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات و المنشآت السياحية بكافة أنواعها بمدينة شرم الشيخ، والمدن السياحية بجنوب سيناء، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تضمنت أعمال التعقيم والتطهير، جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق، والمداخل، والمخارج، والممرات، وسكن العاملين، والنوادي الصحية، والغرف الفندقية، والمصاعد، والسلالم، والأبواب والمقابض، والمغاسل وغيرها، بالإضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية، والحدائق، والمتنزهات، وأكشاك الأمن بالفنادق.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة يوميًا دون توقف، وكل ثلاث ساعات، إضافة إلى أن مديرية الصحة تقوم بإرشاد العاملين بالمنشآت السياحية عن طرق مكافحة الفيروس والوقاية منه.