نشرة أخبار تركيا.. توقعات بإصابة 32 مليون تركي بكورونا ووفاة 600 الفا

من المتوقع أن يصاب ما لا يقل عن 32 مليون شخص في تركيا بفيروس كورونا، حسبما صرح أستاذ الاقتصاد أونور باشر لموقع "دويتش فيله" التركي أمس الاثنين.

وقال "باشر" الأستاذ في جامعة ميشيجان إن 32 مليون مصاب يعني ما بين 150 و600 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن البيانات تشير إلى أن 1.6 مليون شخص سيحتاجون إلى دخول المستشفى في تركيا، مع وجود ما لا يقل عن 640 ألفًا بحاجة إلى وحدات العناية المركزة، وقال: "لا يوجد الآن سوى حوالي 40 ألف سرير في وحدات العناية المركزة".

وأكد "باشر" إنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من أجهزة التنفس للمرضى الذين يحتاجون إليها، فإن معدلات الوفيات ترتفع إلى 90 بالمائة.

ويقدر الأستاذ، الذي يتمحور عمله حول الأنظمة الصحية، أن حوالي 320 ألف مريض في تركيا سوف يحتاجون إلى أجهزة تنفس أثناء علاجهم.

ومنذ الإعلان عن الحالة الأولى بشكل رسمي في 11 مارس، أكدت السلطات التركية 1236 حالة و 30 حالة وفاة.

كما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في تركيا من 7 إلى 37، مع 293 حالة جديدة

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في تركيا ارتفعت من 7 إلى 37 يوم الاثنين، مع ظهور 293 حالة جديدة لتصل الحالات المؤكدة إلى 1529.

وقال على "تويتر" إن 3.672 نتيجة اختبار ظهرت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للاختبارات التي أجريت في تركيا إلى أكثر من 24 ألف.

باحث أمريكي: تركيا حاولت قمع عمليات تشخيص فيروس كورونا

وعبر لقاء إذاعي تحدث تحدث ستيفن كوك، الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، مع محرر موقع أحوال ديفيد ليبيسكا عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام التركي خلال الاستجابة لفيروس كورونا، والميل العالمي الناشئ نحو استجابات أكثر استبدادية، وكارثة كورونا التي تلوح في الأفق في محافظة إدلب السورية.

وأشار الكاتب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن النظام التركي حاول في البداية قمع عمليات تشخيص فيروس كورونا في محاولة لإخفاء الحقيقة، مضيفًا "أخبرني أشخاص في تركيا أن هناك حالات من الالتهاب الرئوي ظهرت منذ فترة ولجأت الحكومة إلى التعتيم عليها".

وأضاف: "هذا يعني أن الوباء قد تفشى قبل وقت طويل من إعلان الدولة عن ظهور الفيروس"، مؤكدًا أن التعتيم هو ثمار نظام تركي لا يقبل النقد ويرفض الاستماع إلى الحقيقة إلى جانب مجتمع مدني تم سحقه.

مقرر البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى الإفراج عن الصحفيين والمحامين والناشطين

دعا مقرر البرلمان الأوروبي لتركيا، ناتشو سانشيز عمر، الحكومة التركية إلى إطلاق سراح مئات الصحفيين و المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وذلك ضمن مشروع قانون العفو الجديد الذي تمت صياغته في ظل المخاوف المتصاعدة لانتشار فيروس كورونا بين السجناء.

كما أورد موقع تركيش منيتو بحسب الأنباء، أن الحكومة التركية تخطط لإصدار قرارات عفو للإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء ووقف انتشار المرض في السجون، في إشارة إلى تفشى فيروس كورونا في تركيا.

المستشفيات في تركيا تطلب من العمال "أن يستعدوا لنوبات عمل لمدة 10 أيام"

طلبت المستشفيات والعيادات في العاصمة التركية أنقرة من موظفيها أن يستعدوا لنوبات عمل تمتد لـ 10 أيام لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أفاد تقرير لموقع دوفار.

وفي المقابل، حثت نقابات العاملين الصحيين وزارة الصحة على التدخل لضمان توفير ظروف عمل إنسانية للعاملين في القطاع الصحي.، في حين طلبت وزارة الصحة التركية تطلب من العاملين في مجال الرعاية الصحية حزم أمتعتهم لقضاء نوبات عمل تصل إلى 10 أيام وسط تفشي فيروس كورونا.

وتقول نقابات العاملين في مجال الرعاية الصحية، إنه يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية العمل في مناوبات متبادلة بدلا من فترة الـ 10 أيام.

وحسب التقرير، فإن التكهنات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنقرة تشير إلى أن الحكومة ستجعلهم يعملون دون توقف لمدة 10 أيام، ثم يضعونهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد انتهاء نوباتهم.

التعتيم التركي:اعتقال 316 شخص بسبب الكتابة على وسائل التواصل عن تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية اتخاذ إجراءات قانونية ضد 316 شخصًا نشروا معلومات عن تفشي فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد موقع "بيانات" التركي.

وزعمت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أنها فحصت 1748 حسابًا تناول نشر دعاية إرهابية أو منشورات استفزازية عن انتشار فيروس كورونا. ويزعم بيان وزارة الداخلية أن المعلومات المتداولة عن تفشي الفيروس غير صحيحة، وأشار إلى أنه "تم اتخاذ إجراء قانوني ضد هؤلاء الأشخاص".