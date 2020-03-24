كورونا تلقي بظلالها على المسرح.. إلغاء عروض البرودواي ومسرح لينكولن

في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، شهدت العديد من الدول إيقاف العروض المسرحية، خاصة تلك التي تشهد حضورًا كبيرًا.

وجاءت في مقدمة تلك الدول المملكة المتحدة، والتي ألغت العرض المسرحي "نهاية اللعبة"، من تأليف صامويل بكيت وبطولة دانيال رادكليف وألان كومينغ، والذي كان يعرض على مسرح أولد فيك بلندن.

وكان من المنتظر أن تستمر ليالي عرض المسرحية حتى 28 مارس الجاري قبل أن يتم الإلغاء بسبب الإجراءات الإحترازية.

كما شهد مسرح برودواي الشهير في لندن إيقاف العروض المسرحية، اعتبارًا من 12 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل، كما تم تأجيل ثمانية عروض كان من المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الشهر المقبل.

كما أعلنت فرقة "Groundlings" الكوميدية الأمريكية إنها ألغت جميع العروض المسرحية التي كان من المقرر تقديمها على مسرح ويست هوليوود حتى 31 مارس الجاري.

كما أُلغيت جميع العروض المسرحية والفنية التي تقدم على مسرح لينكولن بواشنطن في الولايات المتحدة حتى نهاية شهر مارس، وضم قرار الإلغاء العرضين المسرحيين من إنتاج برودواي القادم "Flying Over Sunset ،The Off" كما تم إلغاء حفلات باليه نيويورك، أوركسترا وميتروبوليتان.

فيما قرر مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن إلغاء جميع العروض العامة حتى 31 مارس الجاري.