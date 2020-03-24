"معا ضد كورونا".. حملة "المحافظين" لحث الناس على البقاء في البيت

أكد أحمد حنتيش نائب رئيس حزب المحافظين، أن الحزب مستمر في حملته التوعوية ضد فيروس كورونا على مستوى المحافظات من خلال حث الناس على البقاء في البيت والالتزام بارشادات منظمة الصحة للوقاية من المرض.

وقال "حنتيش"، لـ"الوطن"، إن حملة "معا ضد الكورونا" التي دشنها الحزب في مواجهة المرض تستهدف رفع التوعية لدى المواطنين في أماكن التجمعات وتقديم كل أوجه الدعم للأشد احتياجا في هذه الأزمة.

وأضاف أن شباب الحزب يتحركون ميدانيا على مستوى المحافظات لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين ووسائل النقل والمواصلات، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع احتمالية الاصابة بفيروس كورونا.

وتابع أنه يتم لصق وتوزيع إرشادات التوعوية بالمرض في المدن والقرى، وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات الدولة لمكافحة هذا الوباء، وعدم النزول من البيت للحد من الازدحام.