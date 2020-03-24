عاجل.. رئيس الوزراء: قد نتخذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ما زالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، مقارنة بالدول المحيطة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له، إن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه "لازالت لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة إذا اضطرتنا الأوضاع إلى اتخاذها".

وأردف رئيس الوزراء: "أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، في الحفاظ على أسرتنا وبلدنا وأنفسنا".

وواصل: "التداعيات اللي بنشوفها في دول أخرى ومتقدمة وظروفها الاقتصادية أفضل مننا بمئات المرات، وحضراتكم شايفين اللي بيحصل في هذه الدول، وأنا أراهن على وعي المصريين في هذه المرحلة".

ودعا مدبولي الله، أن يجنب مصر كل سوء من هذا المرض، وأن تسلم مصر، وأن يحفظها في المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.