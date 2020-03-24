عاجل.. الداخلية: خطة محكمة لتأمين المنشآت وانتشار القوات بكل المحافظات

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية أعدت خطة لوضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الصادرة منذ قليل، بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات، مشيرا إلى استعداد أجهزة الوزارة للانتشار في كل ربوع البلاد.

وأوضح المصدر أنه سيجري نشر قوات على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الادارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والأقوال الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وأكد المصدر أنه سيجري نشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بالتوازي مع ذلك، أعلنت حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، وذلك لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.

وأكد المصدر أنه سيتم تطبيق قانون الطوارئ ومواده على محتكري السلع وتم تدشين مبادرة " كلنا واحد" اعتباراً من الأول من إبريل المقبل، لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وتابع المصدر أنه جرى إصدار كتاب دوري وتعميمه على كل مديريات الأمن بقرار حظر التجول وتعليمات الوزير بالانتشار الكامل في كل ربوع البلاد مع إرجاء إجازات الضباط والأفراد.

وطالب المصدر المواطنين بالامتثال لتلك القرارات وعدم خرقها لأن التعامل مع المخالفين سيكون بكل حزم وصرامة.