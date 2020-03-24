رئيس الوزراء: المواطنون طالبوا تطبيق إجراءات أكثر صرامة الفترة الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة في المرحلة المقبلة طبقًا لتطور الأوضاع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "الفترة اللي فاتت شهدت دعاوى كتير من المواطنين لتطبيق إجراءات أكثر صرامة، وإحنا بالفعل محضرين مثل هذه النوعية من القرارات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.