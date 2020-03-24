عاجل.. مجلس الوزراء: استثناء فئات تقتضي ظروف عملهم التأخر من "الحظر"

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن حظر السير على الطرق العامة مساءً حتى الصباح، وتعليق وسائل المواصلات الخاصة والعامة سيتثني عدداً من الفئات التي تقتضي عملها بعد تلك الفترة، ومن بينهم الإعلاميين والصحفيين، التي تقتضي إجراءات وظروف عملهم التأخر.

وأضاف "هيكل"، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، "ذلك لا يعني أن يعمل الجميع بكل طاقته ثم نقول نحن مستثنيين، ولكن يجب العمل بأقل عدد ممكن من الإعلاميين والصحفيين، على أن يظهر تحقيق شخصية رسمي معتمد مثل كارنيه نقابة الصحفيين أو جواب رسمي من القناة التي يعمل بها لجهات الاختصاص بعد سريان القرارات".

وتابع: "لو في برنامج شغال هوا، وانتهى الساعة 12 مساءاً، هيروح العاملين إزاي؟!.. يجب أن يكون هناك استثناء، والعمل بأقل عدد ممكن من المواطنين".

وأوضح أن الحكومة قررت استمرار تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوماً أخرى، مشدداً على أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ تلك القرارات بمنتهى القوة، اعتباراً من الغد.