"فودة" يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بجنوب سيناء

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لقاءًا مطولًا مع رؤساء المدن عبر شبكة الـ" فيديو كونفرنس" بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

واطلع محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء على الإجراءات التي جرى تطبقها بجميع المدن الخاصة بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية، ومدى تفعيل قرار غلق المحلات في الفترة الليلية، وإلغاء التجمعات، وتوفير السلع التموينية.

وطالب محافظ جنوب سيناء، جميع رؤساء المدن بالاهتمام بالحالات الإنسانية، وتقديم المعونات الفورية للمتضررين، والاستمرار في الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين، كما تناول اللقاء متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل مدينة، وخاصة المشروعات الحيوية من كهرباء ومياه وصرف صحي وإسكان وطرق.

وشدد المحافظ على سرعة حل المشكلات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين، والتصدي للأزمات وسرعة معالجتها، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.