شهر مجاني.. خطوات الاشتراك في منصة Watch It لمشاهدة الأفلام والمسلسلات

أعلنت منصة Watch iT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إتاحة خدماتها مجانًا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ غدًا 25 مارس، وذلك ترفيهًا عن كل بيت مصري في أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة، ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية.

وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل بالمنصة للاشتراك بالخدمة على النحو التالي:

خطوات التسجيل في Watch It

- يمكن الوصول للمنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة www.watchit.com، أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

- إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد واختيار كلمة مرور خاصة بك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

- يمكنك مشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات دون أي رسوم وبداية بدءًا من الغد الموافق 25 مارس لمدة شهر وحتى 25 أبريل، وبعد انتهاء المدة، سيكون مطلوب منك اختيار الباقة المناسبة لك ولاستخدامك من الباقات المتاحة سواء الباقة السنوية أو النصف سنوية أو الشهرية.

وأشارت "المتحدة" عن خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.