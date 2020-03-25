إلكترونية من التقديم للتحكيم.. شروط مسابقة "اقرأ واكسب" من الشباب

منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن إصابة الحالة الأولى بمصر، لجأت جميع الوزارت إلى إلغاء جميع الفعاليات التي تتطلب إقامتها تجمعات أعداد كبيرة، واستكمالا لإجراءات الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، تقدم وزارة االشباب والرياضة مسابقة "اقرأ واكسب" أون لاين، لتشجيع الشباب علي القراءة والاطلاع وكذا استثمار أوقات فراغهم وذلك ضمن حزمة الأنشطة والبرامح البديلة لهذه الفترة الراهنة.

فكرة المسابقة

تدور فكرة المسابقة حول قيام المتسابق بقراءة إحدى الروايات الشبابية لكلا من: الروائي أحمد مراد أو الروائي أحمد خالد توفيق، وإعداد ملخص للرواية وفق عدد من الشروط.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن المتسابق عن 18 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

- المشاركة بالمسابقة تكون برواية واحده فقط.

- أن يكون الملخص المقدم عن رواية لأحد الأدباء أصحاب الشعبية لدى الشباب.

- مراعاة سلامة العمل اللغوية، وعدم الخروج أو الإخلال بسلامة العمل الأدبي ومراعاة الأسس الفنية.

- ألا يزيد العمل المقدم عن 30 صفحة.

- يتم تقديم الملخص على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة بخط 15، خلال الفترة من 31 مارس الجاري، وحتى 3 إبريل المقبل.

- يتم تحكيم المسابقة والإعلان عنها إلكترونيا.