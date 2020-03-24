مصرع فتاة وإصابة شقيقها في انهيار جزء من عقار بإمبابة

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شقيقها، إثر انهيار جزء من عقار بمنطقة أرض عزت بإمبابة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن جزءا من العقار انهار كا أسفر عنه مصرع فتاة 20 سنة وإصابة شقيقتها 18 سنة، وعقب وقوع الحادث انتقلت قوة من المباحث والحماية المدنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، ونقل المصاب إلى المستشفى.

وانتقل فريق من النيابة، إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، كما أمرت النيابة بإجراء تقرير من الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة أرض عزيز عزت، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، إلى مكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.