سوريا تقرر منع التجول الليلي من 6 مساء إلى 6 صباحا

أعلنت سوريا، منع التجول الليلي في أنحاء البلاد، من الساعة السادسة مساء، إلى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل.

وشرعت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في فرض حظر التجوال في مدينة القامشلي، وجميع مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، تحسبا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأبدى العديد من سكان مدينة القامشلي قلقهم من تفشي الفيروس، وإمكانية وصوله وانتشاره في المدينة، خصوصا في ظل ضعف الإمكانات الطبية، والبنية التحتية الصحية في المدينة

وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أعلن أول أمس عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في أراضي سوريا.

من جهتها، اتخذت السلطات في دمشق حزمة إجراءات وقائية عاجلة، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.