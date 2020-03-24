في إطار الإجراءات الاحترازية.. غلق 1628 سنتراً للدروس بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، من غلق 1628 سنترا للدروس الخصوصية بمدن وقرى المحافظة.

فقد شهد عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ، حملة مشتركة من مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن، ومجلس مدينة كفر الشيخ، لمتابعة غلق السناتر، وعدم فض الشمع الأحمر عليها، وإبلاغ النيابة العامة في حالة تم رصد إزالة صاحب السنتر للشمع الأحمر.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، هناك متابعة يومية للسناتر التي أغلقت، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفور تلقي المديرية بلاغات يتم التوجه فوراً لموقع السنتر للتأكد من وجود الشمع على باب السنتر.

جاءت الحملة بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، والمهندس وائل فرج، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات مجلس مدينة الرياض وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سامون والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه النقيبين بهاء الشافعي، وعادل اصف، والمقدم أحمد عبدالسلام مدير إدارة المرافق، وهاني حمدان من مكتب وكيل الوزارة، وعدد من قيادات المديرية.