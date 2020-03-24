بمطهرات وكمامات.. الوفد يواصل حملاته لمواجهة كورونا بالغربية

أطلق حزب الوفد، حملة تطهير وتعقيم وتوعية ضد انتشار فيروس كورونا في محافظة الغربية، تحت رعاية المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي.

وقال الجندي، إن حملة التطهير التي تم تنفيذها بمحافظة الغربية شملت تطهير عدد من المنشآت الحيوية ومنها المدارس والوحدات الصحية ومحطات المواصلات العامة ووسائل المواصلات الخاصة وغيرها من المقار الجماهيرية الأقل في التوعية والأمان الصحي.

وأضاف أنه تم توزيع مجموعة كبيرة من الحقائب على المواطنين تحتوي على مطهرات ومعقمات وكمامات وقفازات طبية وكحول وذلك للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وتابع الجندي أنه تم توزيع وتعليق عدد كبير من إرشادات منظمة الصحة، التوعوية للوقاية من فيروس كورونا، وكيفية منع انتشاره وكذلك خطورة الفيروس في ظل تفاقمه على الصعيد الدولي بصورة كبيرة ومتسارعة.

وقال الجندي، إن هذه الحملة تأتي في إطار استمرار فعاليات مبادرات الحزب الطبية الداعمة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المواطنين المتضررين من الأزمة.