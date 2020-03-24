نتنياهو يحذر من إمكانية إصابة مليون إسرائيلي بفيروس كورونا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يصيب مليون إسرائيلي.

وقال نتنياهو، خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء، إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم.

وتابع: "لهذا السبب نعمل على تشديد القيود على السكان"، مستشهدًا بتصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ حذرت من أن 60% إلى 70% من السكان قد يصابوا بفيروس كورونا.

من جهته، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان توف، من أن إسرائيل قد تتعرض لوضع حرج مشابه لإيطاليا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة، متوقعًا ارتفاع عدد مصابي كورونا الذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعي إلى المئات في غضون أسبوع وقد يصل عددهم لآلاف.وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، وجود 1656 حالة مصابة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن.