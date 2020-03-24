بدء استخدام "الكلوروكين" لعلاج مصابي كورونا في تونس

أعلن المدير العام للرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري حمودة، أن أطباء تونسيين شرعوا في استخدام دواء "الكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، مع أدوية أخرى، في إطار تجارب سريرية لعلاج المصابين بوباء "كورونا" المستجد في تونس.

وأفاد حمودة في تصريح، اليوم، بأن مجموعة من العلماء والباحثين في تونس ضبطوا طريقة استخدام "الكلوروكين" مع إضافة أدوية أخرى له في إطار علاج مرضى وباء فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن إجراء أول التجارب السريرية في تونس ينطبق مع ما قامت به بلدان متقدمة في إطار مكافحة "كوفيد 19".

وأوضح أنه يتم إجراء هذه التجارب السريرية بالتنسيق مع المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية والهيئة الوطنية للتقييم والجودة والاعتماد بوزارة الصحة التونسية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية اقتنت الكميات اللازمة من دواء "الكلوروكين" بفضل الدعم الكامل التي تم توفيره من قبل كل من الصيدلية المركزية والبنك المركزي.

ويأتي إطلاق عدد من الأطباء التونسيين تجارب سريرية باستعمال دواء الكلوروكين، بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، قرار عدد من الأقسام الطبية في تونس، استخدام هذا الدواء الخاص بعلاج الملاريا في علاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد.

وكان المكي أفاد في تصريح سابق بأن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي رصدتا اعتمادات مالية بقيمة 5. 2 مليون دينار لتمويل دراسات وبحوث لاختبارات حول استعمال الكلوروكين في علاج مرضى فيروس "كورونا".