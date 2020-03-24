"الوزراء": التعامل بحزم مع من يضبط بغير عذر مخترقا حظر التجوال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من يضبط مخترقا لقرارت رئاسة الوزراء، وخصوصا الالتزام بساعات الحظر، بغير عذر، سيجري تطبيق الغرامات عليه، والتعامل معه بكل حزم، مشيرا إلى أن الإعلان باكرا، عن خطط وآليات تطبيق الحظر، وما جرى اتخاذه من إجراءات.

وشدد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، على أننا أمام فيروس، يجب علينا التكاتف من أجل مواجهته، بجدية.

وأكد سعد، على أن أي خدمة حكومية، أيا كانت متوقفة، ولا يستثى سوى تسجيل المواليد والوفيات، موضحا أن رخصة السيارة المنتهية، لن تصيب السائق بأي شيء، لأن اللجان المرورية لديهم تعليمات، بعدم توقيف أي شخص رخصته انتهت هذه الفترة.

وكشف سعد، أن القرارات الأكثر صرامة التي نوه عنها رئيس الوزراء، اليوم، في المؤتمر الصحفي، ستطبق في حال عدم الالتزام، "الشعب هو من بيده الدفة والأمر الآن، إما مزيد من القرارت الصارمة والقيود، أو نتمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة بالحد الأدنى من الإجراءات، والشعب من سيحدد بسلوكياته بأي اتجاه سنذهب".