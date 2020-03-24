بريطانيا تستعين بطلاب السنة الأخيرة من كليات الطب لمواجهة كورونا

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، إن بلاده تحتاج لربع مليون متطوع لمساعدة الفرق الطبية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضح هانكوك، أنه سيتم الاستعانة بطلاب السنة الأخيرة من كليات الطب في جهود مواجهة كورونا، كما سيتم افتتاح مستشفى مؤقت الأسبوع المقبل تستوعب 2000 مريض بالفيروس.

وأعلنت بريطانيا وفاة 422 شخصا بفيروس كورونا وتسجيل 8077 حالة إصابة.

وقالت السلطات إنها استعانت بالجيش لتوصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي، بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وأفاد وزير الصحة أن توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات هي مهمة سيقوم بها الجيش عبر تسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف أن ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمية صحية أخرى على مدى الأيام الماضية، بعد شكاوى الفرق الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وذكر بيان مشترك من وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية، اليوم، أن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطيا لمكافحة أي تفش للإنفلونزا بصورة وبائية، لتوفير أغراض وأدوات الوقاية.

وقال هانكوك: "نتخذ إجراءات عاجلة لضمان دعم موظفي خدمة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية الذين يعملون بتفان في الصفوف الأمامية دون كلل لمواجهة هذا التفشي".