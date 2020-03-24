الهند تفرض حالة الإغلاق التام 21 يوما لمواجهة كورونا

أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، بفرض حالة الإغلاق التام في بلاده بداية من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مودي في كلمة له، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن "التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا" داعياً إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم.

وأضاف مودي "ليس هناك حل آخر سوى ذلك، للبقاء آمنا من فيروس كورونا".

وأعلنت الهند عن تسجيل 482 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.يُشار إلى أن الهند قامت بإغلاق العديد من الأماكن العامة كالمدارس وغيرها لمواجهة فيروس كورونا.