فرنسا تقرر دعم قطاعي الطيران والسيارات بعد تفشي كورونا

يعيش قطاع السيارات خلال الفترة الحالية، حالة من الضرر الشامل حول دول العالم، بعدما أغلقت أغلبية الشركات المصنعة مصانعها حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد.

بعد إغلاق المصانع والوكلاء استجابة لسياسة إغلاق الحكومة لكبح انتشار الفيروس، جمعت فرنسا قائمة بالشركات التي تحتاج إلى دعم الدولة من أجل البقاء على قيد الحياة من تداعيات وباء الفيروسات التاجية، مع أولويات صناعة الطيران وصناعة السيارات، ولدى الدولة حصص في رينو SA ومجموعة PSA .

وحسب ما ذكرته بلومبرج: وعد ماكرون بضمان ما يصل إلى 300 مليار يورو من القروض المصرفية في محاولة لدعم الشركات المهددة من تأثير الفيروس، قائلا إن فرنسا "في حالة حرب".

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة فرانس إنفو "هناك قطاعات مثل قطاع الطيران وقطاع السيارات التي تحتاج إلى دعم اليوم". "لن يكون تأميم بشكل منهجي، يمكن أن يكون إعادة الرسملة".

بالنسبة لرينو، التي تعد فرنسا فيها المساهم الأكثر أهمية، فإن أي مساعدة حكومية ستبطلها علاقة معقدة مع شريك نيسان موتور كو، الذي قوض من خلال اعتقال رئيسهم السابق كارلوس غصن في 2018.