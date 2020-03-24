بسبب أزمة كورونا.. مصانع السيارات تتجه لإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية

خلال تلك الفترة التي يمر بها العالم حاليًا جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، والذي اجتاح عددا كبيرا من دول العالم، مثل إيطاليا وإيران وفرنسا، وأولهم الصين صاحبة البلاء، توقفت الحياة الصناعية في أغلب المجالات ، وأصبح الاهتمام منصب فقط على الأجهزة الطبية ومستلزمات مواجهة هذا الفيروس القاتل.

وفي هذا الصدد، أعلنت عدة شركات مصنعة للسيارات في العالم تحويل مصانعها لإنتاج المستلزمات الطبية والأدوات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وأعلنت شركات صناعة السيارات في بريطانيا تحولها إلى تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، وذلك بعدما طالب رئيس الوزراء البريطاني، من مدراء الشركات خلال اجتماع عقد معهم عبر الهاتف، والذي طالبهم فيه بالاتجاه لصناعة أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة طبية أخرى بأقصى سرعة ليتم استخدامها في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أعلنت "فيات كرايسلر"، الشركة الإيطالية الأمريكية المصنعة للسيارات، أنه من المقرر تحويل أحد مصانعها في آسيا للبدء في إنتاج أقنعة طبية للتبرع بها للعاملين الصحيين الذين يعملون على مكافحة تفشي الفيروس، وذلك بعدما أعلنت عن توقف إنتاج مصانعها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، مياك مانلي، في بيان له، "نحن نعمل الآن من خلال بروتوكولات من أجل بدء الإنتاج في غضون الأسابيع القادمة، ونهدف أن ننتج في نهاية المطاف أكثر من مليون قناع طبي في الشهر، للتبرع بها للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم".

وعلى غرار منافسيها، أعلنت "فولكس واجنر"، الشركة الألمانية الرائدة في عالم صناعة السيارات الفارهة، عن دراستها حاليًا للتحويل إلى صناعة أجهزة التنفس الاصطناعية التي لا تتوفر بالقدر الكافي لدى كثير من المستشفيات، وذلك في إطار جهود مكافحة وباء كورونا المستجد.