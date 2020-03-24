"صيادلة القليوبية" تعلن إجراءات تعامل الصيدليات مع حظر التجوال

أعلن مجلس إدارة نقابة الصيادلة بالقليوبية، أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات في ظل الظروف الراهنة في البلاد، وفرض حظر التجوال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الصيادلة في شتى المواقع، وكذا المساهمة والمشاركة الفاعلة مع الدولة كعادة الصيادلة والصيدليات العامة والأهلية والحكومية في الوقوف كخط دفاع بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المجلس في بيان له، أنه نظرا لظروف حظر التجوال التي فرضت على البلاد من الساعة السابعة ابتداء من الغد، فقد قرر المجلس تشكيل مجلس إدارة أزمة برئاسة النقيب الدكتور مجدي ثابت، وعضوية مجلس النقابة، ويكون في حالة انعقاد دائم.

كما أنه تم التنبيه على الصيدليات لحماية العاملين فيها من المساءلة القانونية أثناء فترة التجوال عند عودتهم لبيوتهم أثناء مواعيد الحظر، مطالبا كل مدير صيدلية بإصدار خطاب فيه بيانات كل عامل معه من واقع بطاقته الشخصية على ورق الصيدلية ومختوم منها، ومعتمد من المدير، ليكون مستندا يثبت أنه يعمل في صيدلية تحت مسمى (عامل أو منزل أدوية) لضمان أمنهم وسلامتهم.

كما أوضح البيان، أنه تم التواصل مع شركات التوزيع بشأن تأجيل مطالبة شهر مارس وجاري مخاطبة جميع الجهات الأخرى للحفاظ على اقتصاديات الصيدليات ومراعاة الظرف الذى تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه جاري التواصل مع كافة الجهات المسؤولة لتوفير الدعم وأدوات الوقاية للصيادلة باعتبارها خط الدفاع الأول فى الشارع وداخل المستشفيات.