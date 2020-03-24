رئاسة الوزراء: لدينا قرارات تصعيدية إذا لم يلتزم المواطنون بالحظر

شدد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، على أن الحكومة مازالت بجعبتها قرارت أقوى لمواجهة فيروس كورونا، إذا لم يلتزم المواطنون بقرارت الحظر، ومن سيقرر الاتجاه القادم هو سلوكيات المواطنين والتزامهم.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن حظر التجوال الجزئي إذا لم يلتزم به المواطنون خلال الأسبوعين المقبلين قد تضطر الحكومة لاتخاذ المزيد من القرارات للحفاظ على صحة المواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي له، وذلك لمدة أسبوعين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.