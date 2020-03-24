هبة عبدالغني تكشف كواليس التصوير في زمن كورونا بـ"مساء الفن" غدا

تحل الفنانة هبة عبدالغني، ضيفة برنامج "مساء الفل"، تقديم المذيعة ميار نصار، على قناة نايل دراما، غدا، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتتحدث هبة، عن كواليس التصوير خلال الفترة الحالية، بعد انتشار فيروس كورونا، كما تتحدث عن دعمها الكامل لمبادرة خليك في البيت، وتقدم العديد من الطرق للاستمتاع بالقضاء في المنزل، خلال هذه الفترة الخطيرة.

وتكشف هبة، كيفية تصوير أعمالها الفنية التي تشارك فيها خاصة مسلسل "إلا أنا"، الذي يجري عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية في الوقت الحالي، فضلا عن تصوير مسلسل"فرصة ثانية"، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

وتتحدث عن مسلسل الأخ الكبير، وكواليس التصوير وردود الأفعال، عن شخصيتها بالمسلسل، التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فور ظهورها بالعمل.

كما تعلن خلال الحلقة، أسباب مشاركتها في بطولة مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، الذي يجري عرضه في الوقت الحالي عبر شاشة قناة Cbc، خاصة تقدم دور كوميدي جديد عليها تماما.

يشار إلى أن برنامج "مساء الفن"، يعرض على قناة نايل دراما، إعداد حاتم كف، تقديم ميار نصار، إخراج أحمد وهدان.