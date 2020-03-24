الصحة العالمية: مصر تواجه "كورونا" بطريقة علمية وحسب إرشادات المنظمة

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا ينتقل بسرعة كبيرة للغاية بين الأشخاص نتيجة تواصلهم، حيث نرى يوميًا زيادة في أعداد الإصابات وللأسف أيضًا في أعداد الوفيات، موضحًا أن الدول التي اتخذت إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس منذ البداية قامت بحماية مجتمعاتها ونسبة الإصابة بها تّقل.

وأضاف "جبور"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك دولا اتخذت سيناريوهات ثانية ولم تلتزم بإجراءات الوقاية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، وللأسف انفجر فيها الوباء لعدم الالتزام بذلك وعدم البعد الاجتماعي، وكذلك لعدم تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية التي تساهم في الحد من انتشار الفيروس.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن عندما لاحظنا تطور الإصابات في مصر ابتداءً من السياح الذين كانوا متواجدين على باخرة في الأقصر وأسوان وتم متابعة المخالطين وكذلك مخالطين المخالطين كان إجراء مهم للغاية كمنهج لاحتواء هذا الفيروس، موضحًا أن مصر أخذت الإجراءات تدريجيًا وبطريقة علمية وبحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.