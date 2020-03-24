"الصحة العالمية": التزموا بتعليمات الحكومة حتى لا نصل لسيناريو إيطاليا

نصح الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، من يتتردون على الصيدليات بعدم التزاحم داخل الصيدليات، وأن ينتظروا في الخارج لحين خروج الموجودين في الصيدلية ثم الدخول لها.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يجب على المواطنين ألا يقتربوا من بعضهم، وأن يبتعدوا مسافة متر على الأقل، مشددًا على أن الرذاذ الذي يخرج من الكحة أو العطس ويحمل الفيروس يسقط على بعد متر واحد من الشخص، وبالتالي يجب لابد أن يبتعد الأشخاص عن بعضهم لمسافة متر.

ونصح جبور بأن يتسم المواطنين بالجدية في مواجهة الفيروس، وفق إرشادات الدولة، مشددًا على أن تجاوب المواطنين مع الدولة يحميها من الوصول لسيناريو إيطاليا.