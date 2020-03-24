فيديو يكشف انتهاكات تركيا في ليبيا: تحاول استنزاف مواردها

تسابق تركيا الزمن لتصفية حساباتها المالية مع ليبيا مستفيدة من ضعف حكومة الوفاق والصمت الدولي إزاء تدخلها العسكري في البلاد لدعم الميليشيات رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ 2011، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وذكر رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الحكومة التركية ستضع يدها خلال الأيام القليلة المقبلة على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي بالإضافة إلى مساهماته في البنوك تنفيذا لأحكام قضائية لصالح شركات تركية.

وقامت بعض شركات البناء التركية متسلحة بقرار للبرلمان التركي يسمح بمصادرة أرصدة ليبية في تركيا من الحصول على حكم بمصادرة مبنى القنصلية الليبية في إسطنبول ومصادرة أموال ليبية في أنقرة تبلغ نحو 8 مليارات دولار 4 منها مجمدة منذ عهد القذافي و 4 مليارات أخرى ضختها حكومة الوفاق في المصرف المركزي التركي.