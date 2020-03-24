مصر والأردن يتفقان على تبادل الخبرات والدراسات لمواجهة كورونا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وأضاف راضي، في بيان، أن الاتصال تناول التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.