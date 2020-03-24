"استئناف القاهرة" تعلق عمل جميع محاكمها ودائرة واحدة للتجديدات

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، تعليق جميع جلسات المحكمة تعليقا تاما يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس، كما أن الأسبوع القادم يعتبر الفاصل بين شهري مارس وأبريل ولا توجد به جلسات مطلقا.

وبالنسبة لجلسات تجديد الحبس خلال اليومين القادمين والأسبوع القادم، قررت المحكمة أن تكون كل جلسات التجديد أمام دائرة واحدة مخصصة لهذا الغرض، تعقد في دار القضاء العالي، مكونة من القضاة عاطف عبدالمنعم ومحروس عبدالهادي وطارق أبوزيد.

وفي ما يتعلق بالقضايا المحجوزة للحكم غدا وبعد غد قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها - أي تأجيلها - للشهر القادم بذات الدور - أي في ذات الأسبوع الذي تعمل به الداوائر الشهر القادم.

وأخطرت المحكمة جميع المأموريات التابعة لها بالإجراءات والقرارات الجديدة. وجاءت القرارات الجديدة لمحكمة استئناف القاهرة والتي تتبعها مأموريات ودوائر استئناف القاهرة والجيزة وفقا للإجراءات الراهنة المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.