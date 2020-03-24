أستاذ مناعة عن فيروس"هانتا": "موجود من الخمسينيات ومفيش مشكلة منه خالص"

أبدى الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، تعجبه من انتشار أخبار انتشار فيروس "هانتا" في هذه الفترة، نظرًا لاكتشافه في خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "أنا مندهش من الهيصة دي، لأنه ليس فيروس جديد، وموجود من الخمسينيات، وجرى عزله سنة 1964، وبعد كده ظهر فيه 7 سلالات".

وأوضح مصباح، أن هذا المرض يأتي من القوارض والسحالي فقط، مشيرًا إلى أنه ينتقل من براز وبول ولعاب هذه القوارض، مشددًا: "ده أخطر من كورونا، وبيمشي في الهوا، وبيدخل من الجهاز التنفسي، وممكن يسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وحمى نفسية نتيجة نزيف، وممكن يسبب فشل كلوي".

وأشار مصباح، إلى وجود مصل لهذا الفيروس، وموجود بالصين، ولم تعترف به الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الفيروس يقتل 30 ألف شخص كل عام.

وطمأن مصباح المواطنين: "مفيش خوف منه خالص، وبينتشر اكتر في الصين وشرق أسيا، والأمريكتين الجنوبية والشمالية وفي أوربا، وفي الأماكن اللي فيها قوارض كتير ومفيش مشكلة خالص".