"الصحة": مصابو كورونا في مصر من مناطق متفرقة.. وقادرون على معرفة مصدرها

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصابي فيروس كورونا في مصر، من مناطق متفرقة، ورغم ذلك، فإن الوزارة قادرة حتى اللحظة الحالية معرفة مصادر تلك الإصابات، مضيفًا: "عشان كده إحنا لسه في المرحلة الثانية، بنقدر نتتبع الإصابات، ونعرف هي أساسها إيه"، كما أن الدولة تسعى جاهدة، لعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة.

وأضاف "مجاهد"، خلال حوار خاص مع كاميرا "نشرة التاسعة"، على "التلفزيون المصري"، أن المرحلة الثالثة، وهي الجائحة، "ربنا لا يقدر ونوصل لها، وقتها مش هنعرف الإصابات جاية منين، وأعدادها هتكون خارج السيطرة، والحمد لله لم نصل لتلك المرحلة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة منذ أكثر من أسبوع، ومستمرة في اتخاذها، تّهدف إلى تقليل التخالط، وزيادة التباعد بين المواطنين، حتى ينحصر فيروس كورونا وسيكون لذلك مردود من خلال قلة عدد الإصابات.