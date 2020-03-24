محافظ المنيا: نتائج تحاليل كل الحالات القادمة من العمرة جاءت "سلبية"

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الحالات التي تم رصدها في المحافظة، والتي اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد قدومها من رحلات العمرة، جاءت كلها سلبية، مشيرا أن هناك تنسيقا كاملا مع الأمن من أجل منع التجمعات بمختلف المناطق داخل المحافظة للحد من انتشار الفيروس كإجراء احترازي.

وأضاف "القاضي"، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنه من أجل التحكم في التزام سكان المناطق الشعبية بإجراءات الوقاية اللازمة لمحاصرة فيروس كورونا، تم تكليف عدد من الشباب المتطوعين للذهاب لتلك المناطق لتوعية أهلها من خطورة التجمعات والاختلاط الذي قد يتسبب في زيادة انتشار المرض.

وأوضح "القاضي"، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم تفعيل كافة القرارات على أرض الواقع من خلال فتح غرفة عمليات، وتم غلق مراكز التعليم، وأماكن التجمعات، إضافة إلى منع الأسواق العشوائية، كما يتم القيام بأعمال التعقيم المستمر لأماكن العمل الحكومة وغير الحكومية للحد من انتشار الإصابات ومحاصرة الفيروس.